Emniyet Müdürü, muhtar, esnaf ve vatandaş ile buluştu

Emniyet Müdürü Aktaş, kent merkezinde bulunan 19 mahalle muhtarlarını ara ara ziyaret ederken son olarak İncivez Mahallesi'ni ziyaret etti. İncivez Mahallesi muhtarı Hüseyin Cevher'i muhtarlık makamında ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, mahallenin sorunlarını ve herhangi bir sıkıntının olup olmadığı konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Emniyet Müdürü Fahri Aktaş beraberinde Asayiş Şube Müdürü Bülent Erdoğan ile polis merkezinden komiser yardımcısı Yasin Çelik İncivez Mahallesi Muhtarını ziyaretinin ardından aynı yerde bulunan esnafları ziyaret etti, vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ilerleyen günlerde diğer mahalle muhtarları ile esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam edeceği bildirildi.