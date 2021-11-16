Haberler Yaşam Haberleri Emniyet Müdürü, şehit kardeşlerin anne ve babasını ağırladı
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:50 Son Güncelleme: 16.11.2021 12:50

Emniyet Müdürü, şehit kardeşlerin anne ve babasını ağırladı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Emniyet Müdürü, şehit kardeşlerin anne ve babasını ağırladı

Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy,  Öcalan’ı getiren ekipte yer alan ve Malatya’da uçak kazasında şehit düşen üsteğmen Yılmaz Gülhan ile 15 Temmuz’da şehit olan ağabey polis memuru Hasan Gülhan’ın anne ve babasını ağırladı.

Aslen Çankırı'nın Eldivan ilçesinden olan ve Malatya'da 2001'de üsteğmen ağabeyi Yılmaz Gülhan'ın kardeşi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Hasan Gülhan'ın babası Hasan Gülhan ile annesi Hatice Gülhan, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'u makamında ziyaretti. Bu ziyarete emekli polis memuru Veli Dinç ile eşi Sultan Dinç ve Emniyet Müdürünün eşi Özlem Aksoy'da eşlik ettiler.

Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getiren grubun içerisinde yer alan Üsteğmen Yılmaz Gülhan 2001 yılında Malatya'da bir uçak kazasında kaybetmişti. Polis memuru Hasan Gülhan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy; "Kan bağımız yok ama can bağımız var. Eldivan'daki ana ve babamız Hasan Gülhan ve Hatice Gülhan ile emekli polis memuru Veli Dinç, eşi Sultan hanım bizi ziyarete geldiler. Çok mutlu olduk ve onurlandık. Allah onlara sağlıklı ve uzun ömür versin. Şehit evlatları Hasan Gülhan ve Yılmaz Gülhan'ın ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. Şehit ailesi ziyaret sonrası Gölcük'te ağırlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Emekli memur Ocak 2022 zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Kriz lobisine inat Türkiye'ye müthiş yatırım: Finans devinden Türkiye'ye güven
ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet Müdürü, şehit kardeşlerin anne ve babasını ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA