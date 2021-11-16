Emniyet Müdürü, şehit kardeşlerin anne ve babasını ağırladı

Aslen Çankırı'nın Eldivan ilçesinden olan ve Malatya'da 2001'de üsteğmen ağabeyi Yılmaz Gülhan'ın kardeşi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Hasan Gülhan'ın babası Hasan Gülhan ile annesi Hatice Gülhan, Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'u makamında ziyaretti. Bu ziyarete emekli polis memuru Veli Dinç ile eşi Sultan Dinç ve Emniyet Müdürünün eşi Özlem Aksoy'da eşlik ettiler.

Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getiren grubun içerisinde yer alan Üsteğmen Yılmaz Gülhan 2001 yılında Malatya'da bir uçak kazasında kaybetmişti. Polis memuru Hasan Gülhan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy; "Kan bağımız yok ama can bağımız var. Eldivan'daki ana ve babamız Hasan Gülhan ve Hatice Gülhan ile emekli polis memuru Veli Dinç, eşi Sultan hanım bizi ziyarete geldiler. Çok mutlu olduk ve onurlandık. Allah onlara sağlıklı ve uzun ömür versin. Şehit evlatları Hasan Gülhan ve Yılmaz Gülhan'ın ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. Şehit ailesi ziyaret sonrası Gölcük'te ağırlandı.