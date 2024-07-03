Emniyet müdüründen LGS birincisine tebrik

Bartın Borsa İstanbul Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Emir Aydın, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Şampiyonu makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, "Mustafa Emir bizleri gururlandırdı. Babası emniyet mensubu ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis olarak görev yapıyor. Mustafa Emir'i ve onu yetiştiren ailesi ile öğretmenlerini tebrik ediyorum. Mustafa Emir'in bu güzel vatanımızın gelişmiş ülkeler arasına girmesi için çok çalışıp vatanına hayırlı bir evlat olarak birçok başarılı çalışmaya imza atacağına yürekten inanıyorum. LGS'ye girerek başarı elde eden tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.