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Giriş Tarihi: 6.7.2022 15:36 Son Güncelleme: 6.7.2022 16:47

Emniyet Müdüründen polis memuruna kutlama

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Emniyet Müdüründen polis memuruna kutlama

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gökçebey İlçesinde meydana gelen aşırı sel felaketinde mağdur vatandaşları acil ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan polis memuru Adem Yayar’ı kutlayarak kendisine teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, makamında ağırladığı polis memurunu katlayarak, yaptığı açıklamada, "Değerli meslektaşım / mümtaz silah arkadaşım polis memuru Adem Yayar'ı 27 Haziran 2022 günü Gökçebey ve Çaycuma İlçelerimizde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel afeti/su baskınları sırasında görevli bulunduğunuz Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk alanında afete maruz kalan vatandaşlarımıza daha fazla mağduriyet yaşatmadan acil ve güvenli bir şekilde icra edilen tahliye operasyonunda arama/kurtarma ekiplerine cansiperane destek verip fedakar ve cesur bir görev anlayışı sergilediniz.

Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'na yakışan bu asil davranışınızdan ötürü gönülden tebrik eder, bundan sonraki mesleki ve özel hayatınızda sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim, Allah'a emanet olun" dedi.

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Emniyet Müdüründen polis memuruna kutlama
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