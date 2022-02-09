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Giriş Tarihi: 9.2.2022 17:43

Emniyet müdürünün 'KADES' hassasiyeti

Emniyet müdürünün ’KADES’ hassasiyeti

Antalya'da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı sonrası haber merkezinde anonslar karışınca Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "KADES ihbarında beklemeden ekip sevk edeceksiniz. Bir daha sizi uyarmayacağım" dedi.

Kentte, saat 17.00 sıralarında, polise gelen KADES ihbarı üzerine haber merkezi, adrese ekip sevk etmek istedi. Bu sırada haber merkezinde anonslar karışınca devreye Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan girdi. Haber merkezine hitaben telsiz anonsuyla uyarıda bulunan Ulucan, "Siz orada benim adıma görev yapıyorsunuz. KADES ihbarında kesinlikle beklemeden olay yerine ekip sevk edeceksiniz. Bir daha sizi uyarmayacağım" dedi.
Emniyet Müdürü Ulucan'ın anonsu sonrası hemen adrese giden ekipler, ismi açıklanmayan kadını rahatsız eden şüpheliyi aramaya başladı.

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Emniyet müdürünün 'KADES' hassasiyeti
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