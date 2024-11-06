Emniyet personeline madalya verilmesi için yeni teklif

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Bu teklif kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, görevlerini başarıyla yerine getiren sahil güvenlik personeline İçişleri Bakanı tarafından "Sahil Güvenlik Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Sahil Güvenlik Şeref Madalyası" ve "Sahil Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası" verilmesi öngörülüyor.

JANDARMA PERSONELİNE DE MADALYA VERİLECEK

Aynı teklif, Jandarma Genel Komutanlığı personelinden görevlerini üstün başarı ile yerine getirenlere de İçişleri Bakanı tarafından "Jandarma Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Jandarma Şeref Madalyası" ve "Jandarma Üstün Hizmet Madalyası" verilmesini içeriyor.

EMNİYET PERSONELİ İÇİN MHP'DEN YENİ TEKLİF

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), AK Parti milletvekillerinin meclise sunduğu teklifte Emniyet Genel Müdürlüğü personelinde yer alması için harekete geçti. MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Emniyet Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Bu teklifle, emniyet personelinin de madalya ile ödüllendirilmesi talep ediliyor.

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

MHP'nin sunduğu teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde, sınır güvenliği, terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlarda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte Jandarma ve Emniyet Teşkilatı mensupları da aktif rol almaktadır. Bu noktada, Emniyet Teşkilatı personelinin iç güvenlik ve asayişin tesis edilmesi için gösterdiği çaba, kendisini görevine adamış ve yüksek motivasyonla hizmet eden personel sayesinde mümkün olmaktadır. Görev ve yetki alanları farklılık gösterse de, TSK, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı personelinin nişan, rozet ve madalya ile ödüllendirilmesi, moral ve motivasyon açısından önemlidir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin madalya ile ödüllendirilmesi için adımlar atılmakla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin bu kapsama dahil edilmemiş olması bir eksiklik yaratmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, yurtiçi ve yurtdışı görevlerde aktif rol almakta, özellikle Suriye gibi çatışma bölgelerinde güvenliği sağlamaktadır. Bu nedenle, TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli gibi Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin de madalya ile ödüllendirilmesi gerekmektedir.

Kanun gereği, görevini üstün cesaret ve feragatle yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, Emniyet personelinin moralini yüksek tutmak, tecrübelerini pekiştirmek ve gururla görev yapmalarını sağlamak amacıyla, madalya ile ödüllendirilmeleri olumlu sonuçlar doğuracaktır."