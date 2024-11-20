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Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:29 Son Güncelleme: 20.11.2024 09:32

Emniyet şeridinde facia! Otomobil TIR’ın altına girdi

Ankara’da gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü hayatını kaybetti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Emniyet şeridinde facia! Otomobil TIR’ın altına girdi

Ankara'da, çevreyolu Gölbaşı istikametinde gece saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a büyük bir hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın altına girerek hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Emniyet şeridinde facia! Otomobil TIR’ın altına girdi
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