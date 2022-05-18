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Giriş Tarihi: 18.5.2022 09:55 Son Güncelleme: 18.5.2022 10:06

Emniyet şeridindeki araca çarpıp takla attı: 5 kişi yaralandı

ABBAS ÇAKAR
Emniyet şeridindeki araca çarpıp takla attı: 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Üzeri İstanbul İstikametinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde bekleyen yol bakım aracına çarparak takla attı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada 5 kişi şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri İstanbul istikameti T2 Tüneli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, M.E idaresinde olduğu ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu öğrenilen otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak emniyet şeridinde park halinde duran yol bakım ve onarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil, yol üzerinde ters döndü.

5 YARALI

Çevrede kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada araçta bulunan sürücü ve diğer yolcular, çevredekilerin yardımı ile çıkartılarak yol kenarına alındı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kontrol amacı ile hastaneye kaldırdı. Kullanılamaz gale gelen ve adeta hurdaya dönen otomobil yoldan kaldırılırken, Jandarma 5 hafif yaralının bulunduğu kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Emniyet şeridindeki araca çarpıp takla attı: 5 kişi yaralandı
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