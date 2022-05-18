Emniyet şeridindeki araca çarpıp takla attı: 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri İstanbul istikameti T2 Tüneli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, M.E idaresinde olduğu ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu öğrenilen otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak emniyet şeridinde park halinde duran yol bakım ve onarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil, yol üzerinde ters döndü.