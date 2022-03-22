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Giriş Tarihi: 22.3.2022 10:37

Emniyet şeridindeki cezadan 'teşekkür' kurtardı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Emniyet şeridindeki cezadan ’teşekkür’ kurtardı

İstanbul'da otomobiliyle seyir halindeyken başka bir sürücünün araç jant kapağının düşmek üzere olduğunu söylemesi üzerine emniyet şeridine giren sürücüye idari para cezası uygulandı. Jant kapağını aracın bagajına koyduktan sonra emniyet şeridinden çıkan vatandaşın Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı itiraz kabul edilmedi. Dosyayı Yargıtay'a taşıyan sürücünün mahkemeye sunduğu araç içi kamerasında, yanındaki kişilerden birinin "ne güzel duyarlı vatandaşlar, teşekkür ederiz" dediğini gören Yargıtay cezayı iptal etti.

İstanbul'da yaşayan A.Ş., trafikte seyir halindeyken başka bir araç sürücüsü, otomobilin arka lastiğinin jant kapağının düşmek üzere olduğunu belirterek kendisini uyardı. Bunun üzerine Emniyet şeridine giren A.Ş., aracın dörtlü lambalarını yakıp, jant kapağındaki plastik kelepçeyi kopardıktan sonra kapağı otomobilin bagajına koydu. Sonrasında emniyet şeridinde ilerlemeksizin sol sinyalini vererek trafiğe katılan sürücüye, 2021 yılında yaşanan olay nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f maddesi uyarınca usulsüz şekilde emniyet şeridi ve
banket kullanmak eyleminden dolayı bin 2 lira idari para cezası kesildi.

MAHKEMEYE GİTTİ SONUÇ ALAMADI

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine başvuran A.Ş., bir buçuk dakika şerit ihlali yaptığını bunun nedeninin ise araç arızası olduğunu belirterek verilen cezanın iptalini istedi. Mahkeme ise idari cezanın iptalini reddetti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı verilen cezanın kanun yararına bozulmasını belirterek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Kararın bozulmasını belirterek dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi dosyayı inceledikten sonra araç içi kamerasında geçen bir cümlenin trafik cezasının iptal edilmesi için yeterli olduğuna karar verdi.

"NE GÜZEL DUYARLI VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR EDERİZ "

A.Ş.'nin yaptığı başvuru dilekçesini inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, sunulan CD içerisindeki araç içi kamera kaydında A.Ş.'nin yaklaşık 1 dakika 30 saniye süresince emniyet şeridinde durduğunu, araçtaki kişilerden birinin ise "ne güzel duyarlı vatandaşlar, teşekkür ederiz" şeklindeki sözlerinin yandaki sürücünün arıza uyarısı yaptığını doğruladığını kaydetti. Daire, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f maddesinde belirtilen istisnai olarak sayılan emniyet şeridini kullanma hallerinden biri olan arıza halinin araçta mevcut olması durumunun da göz önüne alınarak, verilen idari para cezasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. A.Ş.'nin itirazını kabulü yerine, reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu belirten Yargıtay,
İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararını kaldırırken, verilen idari para cezasının da kaldırılmasına karar verdi.

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Emniyet şeridindeki cezadan 'teşekkür' kurtardı
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