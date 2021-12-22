Emniyet şeridindeki otobüse çarptı! Sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı...

Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale-Samsun yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Haydar Varlıoğlu'nun kullandığı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Osman Sinan yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada Haydar Varlıoğlu hayatını kaybetti, yanındaki eşi Emine Varlıoğlu (61) ile kızı Meryem Varlıoğlu (24) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne- kız, sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Meryem Varlıoğlu'nun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Haydar Varlıoğlu'nun cansız bedeni de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan otobüs şoförü Osman Sinan'ın, polise, bagaj kapağının açılması nedeniyle emniyet şeridinde durduğunu söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.