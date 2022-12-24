Haberler Yaşam Haberleri Emniyet şeridinden ana yola girmek isteyen boş ambulans otomobile çarpıp devrildi
Giriş Tarihi: 24.12.2022 17:47 Son Güncelleme: 24.12.2022 17:48

Emniyet şeridinden ana yola girmek isteyen boş ambulans otomobile çarpıp devrildi

İstanbul Ataşehir’de hasta almaya gittiği iddia edilen boş ambulans emniyet şeridinden ana yolu girmeye çalıştığı sırada otomobille çarpışarak devrildi. Ambulansta bulunan soför ve sağlık çalışanı kazayı yara almadan atlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Emniyet şeridinden ana yola girmek isteyen boş ambulans otomobile çarpıp devrildi

Ambulans kazası saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii Üsküdar istikametinde meydana geldi. Hasta almaya gittiklerini idda eden özel ambulans emniyet şeridinden ana yola girmeye çalıştığı sırada aynı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Devrilen ambulansta bulunan Yılmaz Eren ve Hasan Cebil kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yara almadan atlatan meslektaşlarına tedbir amaçlı müdahale etti.

İtfaiye ve trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı için asgari ücret formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Erzurum'da duyurdu! Doğalgazda pazartesi yeni bir müjde vereceğiz
İŞSİZLİK MAAŞI 2023 HESAPLAMA TABLOSU! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
SON DAKİKA: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü
Tarikatlar kapatılsın mı?
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet şeridinden ana yola girmek isteyen boş ambulans otomobile çarpıp devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA