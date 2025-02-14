Haberler Yaşam Haberleri Emniyet ve jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Giriş Tarihi: 14.2.2025 09:32 Son Güncelleme: 14.2.2025 09:41

Emniyet ve jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son 3 hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. İllerde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda toplam 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 bin 656 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Emniyet ve jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 78 ilde büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlara 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Bu titiz çalışmalar sonucunda, toplam 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da 130 bin 824 uyuşturucu hap ve 42 kilogram esrar ele geçirilirken, İzmir'de 169 bin 207 uyuşturucu hap ve 50 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Diyarbakır ve Van'daki operasyonlarda da önemli miktarda uyuşturucu ele geçirilerek uyuşturucu şebekelerine ağır bir darbe indirildi.

JANDARMADAN BÜYÜK BAŞARI

Jandarma Genel Komutanlığı ise 24 ilde düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin izini sürdü. Özellikle İstanbul, Hatay ve Van gibi illerde dikkat çeken başarılar elde edildi. İstanbul'da 103 kilogram metamfetamin, 283 bin 175 uyuşturucu hap ve 3 kilogram kokain ele geçirildi. Hatay'da 511 bin uyuşturucu hap ve 62 kilogram esrar yakalanırken, Van'da ise 166 kilogram metamfetamin ve 70 kilogram eroin ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNİ KORUYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarıyı değerlendirerek, "Uyuşturucu ile mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, yarınlarımızın meselesidir. Her sokakta, her köşe başında varız ve zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet ve jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA