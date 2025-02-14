Emniyet ve jandarmadan uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 78 ilde büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlara 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bu titiz çalışmalar sonucunda, toplam 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da 130 bin 824 uyuşturucu hap ve 42 kilogram esrar ele geçirilirken, İzmir'de 169 bin 207 uyuşturucu hap ve 50 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Diyarbakır ve Van'daki operasyonlarda da önemli miktarda uyuşturucu ele geçirilerek uyuşturucu şebekelerine ağır bir darbe indirildi.

JANDARMADAN BÜYÜK BAŞARI

Jandarma Genel Komutanlığı ise 24 ilde düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin izini sürdü. Özellikle İstanbul, Hatay ve Van gibi illerde dikkat çeken başarılar elde edildi. İstanbul'da 103 kilogram metamfetamin, 283 bin 175 uyuşturucu hap ve 3 kilogram kokain ele geçirildi. Hatay'da 511 bin uyuşturucu hap ve 62 kilogram esrar yakalanırken, Van'da ise 166 kilogram metamfetamin ve 70 kilogram eroin ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNİ KORUYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarıyı değerlendirerek, "Uyuşturucu ile mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, yarınlarımızın meselesidir. Her sokakta, her köşe başında varız ve zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.