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Giriş Tarihi: 22.2.2024 13:52 Son Güncelleme: 22.2.2024 14:25

Emniyet ve Kızılay “İyilik için” el ele

Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Arıkan’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Saygılı, beraberinde Kızılay Adana İl Merkezi Başkanı Ahmet Çolak ve Kan Bölge Müdürü Doktor Tunçhan Demir ile ziyaret ettiği Arıkan’ı yeni görevinden dolayı tebrik etti. Emniyet Müdürü Arıkan’ın, Adana’da başarılı çalışmalar yapacağına olan inancını dile getiren Saygılı, “Allah emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin, güç versin kuvvet versin” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Emniyet ve Kızılay “İyilik için” el ele

Kızılay'ın gerek ülke geneli gerekse Adana'da hayata geçirdiği projeler konusunda bilgi veren Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay'ın hayata geçirebileceği kalplere dokunan ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Saygılı, "Önümüzdeki süreçte birlikte hayata geçireceğimiz projelerle iyiliğin güzelliklerini yaşamaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerine dokunurken iyilik kervanımızı da her geçen gün güçlendirmeye devam edeceğiz. Yüreklere kandil yakmayı bir görev bilen Kızılay'ımız, emniyetimizin güç birliği ile her bir noktaya her bir haneye iyiliği bulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Arıkan ise, "Kızılay'ımız hem ülkemizde hem ihtiyaç sahibi ülkelerde yardım yapan milli bir kuruluşumuzdur. Bu güzide kuruma destek olmak bizlerin vatandaşlık görevidir. Kızılay'ımızın her çalışmasında başta kan bağışı ve kök hücre bağışı olmak üzere toplum yararına tüm ortak projelerde işbirliği içinde çalışmaya hazırız" şeklinde konuştu.

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Emniyet ve Kızılay “İyilik için” el ele
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