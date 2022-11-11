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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Emniyet, yabancı suç çetelerine göz açtırmıyor

HALİT TURAN HALİT TURAN
Emniyet, yabancı suç çetelerine göz açtırmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, Türkiye'de yuvalanmaya çalışan ulusal, bölgesel ve yerel 528 suç örgütüne yönelik 1031 önemli operasyon gerçekleştirdi. Polis aranan yabancı suç örgütü liderlerini de yakalayıp sınırdışı etti:
JOVAN VUKOTİÇ: Sırp Skaljari çetesinin lideri. Kırmızı Bülten ile aranırken 2018'de Antalya'da yakalandı. Aynı gün sınır dışı edildi. Estetik operasyon yaptırıp geldiği İstanbul'da öldürüldü.
NADİR SALIFOV: Azerbaycan uyruklu. Kırmızı ve Mavi bültenlerle aranırken 2018 Türkiye'de yakalandı ve Azerbaycan'a iade edildi. 2020'de sahte Yunan pasaportuyla geldiği Antalya'da öldürüldü.
DIMITAR ZHELYAZKOV: Bulgaristan'da uyuşturucu, silah kaçakçılığı suçlarına karışan çetenin lideri. Kırmızı Bülten'le aranırken 2018'de yakalanıp smınırdışı edildi.
MINDIA LAVASOGLI GORADZE: Gürcistanlı. Kırmızı Bülten'le aranırken İstanbul'da yakalanıp Beyaz Rusya'ya sınır dışı edildi.
MYKHAILO ZOTOV: Ukrayna'da ulusal seviyede aranırken 2020'de İstanbul'da yakalanıp sınır dışı edildi.
SANGER AHMADI: Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla giriş yapan suç örgütü lideri, 2022'de Pakistan'a sınır dışı edildi.
EDNARI PAPUNAISHVILI: Gürcistanlı çete lideri 28 Nisan 2022'de Batum'a gitmeye çalışırken Artvin'de yakalandı. Bir ay sonra Gürcistan'a sınır dışı edildi.

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Emniyet, yabancı suç çetelerine göz açtırmıyor
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