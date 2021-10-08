Emniyetin annelere eğitimi devam ediyor

Proje kapsamında aralıksız olarak eğitimlerini sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü de, Derince Halk Eğitim Merkezi Kursiyeleri ile İzmit Alikahya İlkokulu velilerinden oluşan 54 anneye bu konuda eğitim verdi ve bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.