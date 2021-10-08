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Giriş Tarihi: 8.10.2021 03:03

Emniyetin annelere eğitimi devam ediyor

ABBAS ÇAKAR
Emniyetin annelere eğitimi devam ediyor

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülmekte olan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, annelere verilen eğitimlere aralıksız devam ediyor.

Uyuşturucu ile mücadele faaliyeleir kapsamında önemli projelerden biri olan " En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, annelere yönelik verilen eğitimlere ve bilgilendirmeler devam ediyor.

Proje kapsamında aralıksız olarak eğitimlerini sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü de, Derince Halk Eğitim Merkezi Kursiyeleri ile İzmit Alikahya İlkokulu velilerinden oluşan 54 anneye bu konuda eğitim verdi ve bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

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Emniyetin annelere eğitimi devam ediyor
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