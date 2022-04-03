Emniyet’in başarısı bu raporda: FETÖ materyal incelemesinin yüzde 97’si tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 332 bin 70 personeli ile ülke nüfusunun yüzde 80'ine hizmet veriyor. Bunların yüzde 7,21'ini polis amirleri, yüzde 83,43'ünü polis memurları, yüzde 9,36'sını ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor. Emniyette çalışan personelin yüzde 7,7'si kadın, yüzde 92,3'ü erkek. Personelin yüzde 88,2'si yüksek okul ve üzeri, yüzde 10,2'si lise ve yüzde 1,6'sı ortaöğretim mezunu. 16 bin 160 personel yüksek lisans ve 129 personel doktora yaptığı görüldü.

EMNİYET TEŞKİLATI HAVADA, KARADA VE DENİZDE

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 49 bin 451 aracı bulunurken, 3 Atak T129 helikopteri olmak üzere toplam 27 helikopter, 1 komuta kontrol uçağı, 1 insanlı keşif uçağı (İKU), 10 insansız hava aracı (İHA), 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA), 6 midi insansız hava aracı (MdİHA) yer alıyor. Ayrıca 1 eğitim gemisi, 13 karakol botu, 21 yardımcı karakol botu, 55 operasyonel bot, 14 diğer bot ve Kaçakçılık, Narkotik, Özel Harekat Başkanlığında olmak üzere 30 bot, toplam 134 deniz aracı bulunuyor.

FETÖ METARYAL İNCELEMESİNİN YÜZDE 97'Sİ TAMAMLANDI

FETÖ soruşturmalarına ilişkin emniyet birimlerine gönderilen dijital materyal incelemesinin yüzde 97,23'nin tamamlandığı belirtilerek, "Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak başta FETÖ'ye ait olmak üzere emniyet birimlerine intikal eden dijital materyallerin yüzde 97,25'inin incelenmesi tamamlanmıştır. Bu suretle soruşturma ve kovuşturmaların hem daha etkin hem de daha seri olarak sonuca ulaştırılması mümkün olabilmektedir" denildi.

232 BİN MATERYAL İNCELENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, siber suçlara karşı mücadelesi rapora yansıdı. Siber suçlar gelişen teknoloji ile son yıllarda önü alınamaz oranda artarken ve bütün suç tipleri internet ortamında ve bir bilişim sistemi kullanılarak işlenebilir hale geldi. 2021 yılında Yüksek Hızlı Delil İnceleme Sistemi kurulumları ile birlikte 232 bin 629 materyal incelendi.

YASA DIŞI BAHİSE 14,5 MİLYON PARA CEZASI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimlerce 2021 yılında toplam 67 bin 658 olaya müdahale edilirken, 540 planlı operasyon yapıldı ve 6 bin 903 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 milyon 782 bin 427 TL tutarında para ve mal varlığı değerine el konuldu. Ayrıca 2021 yılı içerisinde yasa dışı bahis oynayan bin 662 kişiye 14 milyon 49 bin 419 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

46 BİN KULLANICI TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyaya ilişkin yapılan denetimlerin de yer aldığı raporda şöyle denildi:

"Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, FETÖ/PDY, PKK/KCK, DAEŞ ve aşırı sol terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, uyuşturucu satan veya özendiren, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ederek alenen tahrik suçu işleyen, kadına şiddet, hayvana şiddet konuları olmak üzere, cumhurbaşkanına hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayan ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında olmak üzere 2021 yılında toplam 106 bin 808 sosyal medya hesabında çalışma yapılmış, 46 bin 646 hesap kullanıcısı tespit edilmiştir." Suç gelirleriyle mücadelesi kapsamında 2021 yılında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik 18 farklı ilde 40 soruşturma, 6 farklı ilde de 8 operasyon gerçekleştirilerek, 3 milyon 896 bin 719 TL değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca Asayiş Daire Başkanlığının görev alanı içerisine giren öncül suçlarla ilgili Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliklerince yapılan çalışmalarda 15 soruşturma dosyası tamamlandı. Bu soruşturmalar sonucu 48 milyon 800 bin TL tutarında 39 adet gayrimenkul, 32 milyon 771 bin TL tutarında 96 adet araç ve 845 bin TL değerinde nakit para, altın vb. varlıklar olmak üzere 82 milyon 416 bin TL değerinde malvarlığına el konuldu.

67 MİLYON PARMAK İZİ

Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi'nin (APFIS) veri tabanında, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 67 milyon 25 bin 102 adet on parmak izi ve 2 milyon 89 bin 571 olay yeri izi bulunuyor.