Emniyetin ‘zarif’ nişancıları

Antalya Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Atış Büro Amiri Komiser Nisa Aydın, meslektaşlarına en son tekniklerle atış eğitmenliği yapıyor. Meslektaşlarının, "Hedefe giden yol" diye bahsettiği ve Angelina Jolie'nin aynı ismi taşıyan filmde canlandırdığı "Lara Croft" adını verdiği Nisa Aydın'a, yetenekleri ile göz dolduran polis memuru Cansel Ağcan eşlik ediyor. İki gözü pek kadın polisle birlikte, erkek polisler Osman Demirtaşlar, Şahin Doğru, Mehmet Çiçek ve Oğuzhan Öztürk'te eğitmenlik yapıyor. Atış ustası ekibin verdiği, suç ve suçlulara karşı etkin müdahale tekniklerinin yer aldığı karanlıkta hedef vurma, gece atış, araç tahliye, kelepçe takma, polise mukavemet gösteren ya da kaçan şüphelilere karşı savunma taktikleri ile etkisiz hale getirme gibi teorik ve uygulamalı eğitimler nefesleri kesiyor.

KAS HAFIZASI YANILMAZ



Türk polisinin her alanda en iyi olmak zorunda olduğunu da belirten Komiser Nisa Aydın, "Meslektaşlarımıza kas hafızası eğitimi veriyoruz. Bedene yüklediğimiz bu bir nevi yazılımla asla yanlış yapmıyor. Kas hafızası oluştuğu zaman silahı çıkarıp, hedefi aldığınızda vuruyorsunuz, mesafe fark etmiyor. Eğitimlerini sıfır hata ile tamamlıyoruz. Yıl boyunca 3 dönem halinde verdiğimiz kadro tabanca atışı eğitimleriyle meslektaşlarımız kendilerini geliştiriyor. Acil Mücadele Eğitimi de bütünlük sağlayarak onların gücüne güç katıyor. Atışta temel felsefemiz güvenlik, isabet ve hızdır. Eğitimde merhamet vatana ihanettir.





BİR KADINDAN MI EĞİTİM ALACAĞIZ



Eğitime gelen meslektaşlarım ilk zamanlarda şaşırıyordu ve 'bir kadından mı eğitim alacağız?' şeklinde özler duyuyordum. Zamanla tanıdıkça, bir şeyler öğrettikçe sevmeye ve kabullenmeye başladılar. Savaşta ve barışta yan yanayız, sırt sırtayız, bunun ayrımı olmaz. Lara Croft, arkadaşlarımızın bir yakıştırmasıydı ama ben Türk kadınını temsil ediyorum. Güçlü bir Türk kadınıyım. Lara Croft'tan ziyade güçlü bir Türk kadın polis olmayı tercih ediyorum. 'Yarın Afrin'e, İdlib'e gideceksin' deseler koşa koşa giderim. Keşke Rabbim nasip etse de gitsem" dedi.





ÖDÜLLÜ EĞİTMEN



Osman Demirtaşlar ise ödüllü bir eğitmen. Geçen 11 Ekim'de Sırbistan'da yapılan ve 17 ülkenin yarıştığı tabanca atışında birinci oldu. Demirtaşlar, "Meslektaşlarımıza, karşılaştıkları olaylara 4 ile 11 saniye arasında refleks gösterip müdahale edebilmelerinin eğitimini veriyoruz. Vücuda neyi verirsen o refleksi gösterir. Kas hafızası çok önemli" dedi. Yetenekleri ile göz dolduran Cansel Ağcan'a teşkilatın ikinci Lara Croft'u olarak adlandırılıyor.