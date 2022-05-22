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Giriş Tarihi: 22.5.2022 16:12 Son Güncelleme: 22.5.2022 16:16

Emniyette rütbe terfileri açıklandı... İşte terfi alan isimler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Emniyette rütbe terfileri açıklandı... İşte terfi alan isimler...

EGM rütbe terfi listelerini açıkladı. İşte İstanbul Emniyeti’nde terfi alan isimler...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından rütbe terfi listeleri açıklandı. "2022 Yılı Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurul Sonuçları" duyurusunu yayınlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, üç bin 688 personelin üst rütbeye terfi ettirildiğini bildirdi.

Buna göre; 291 personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 148 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 98 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 76 personel Emniyet Amiri rütbesine, 221 personel Başkomiser rütbesine, iki bin 854 personel ise Komiser rütbesine terfi ettirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Yusuf Burak Güler, Deniz Liman Şube Müdürü Songül Güler, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü Banu Ördek ve Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü Gülpınar Adir rütbe alan isimler arasında yer aldı. Yusuf Burak Güler, Songül Güler, Şekip Akın, Gülpınar Adir ve Ömer Erhan Konanç; 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. Hüseyin Oğuz Namlı ve Banu Ördek ise 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

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Emniyette rütbe terfileri açıklandı... İşte terfi alan isimler...
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