Emniyet’te sergilediler: 9 ilde düğmeye basıldı!

Operasyonda 4 spor otomobil ile 2 bin 200 güneş gözlüğü, 900 oyuncak, 890 rulman, 298 cep telefonu, 39 lüks otomobil ses ve görüntü sistemi parçası ile 540 gıda takviyesine el konuldu, araçlar emniyetin bahçesine çekildi.

Gözaltına alınan gümrük personeli H.H.S, U.K, ve M.T. ile diğer şüpheliler E.A, Ü.A, O.K, K.M.M, E.T. ve E.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.