Emniyetten, Beyoğlu’nda polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama

Emniyetin açıklamasında, dün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, bir vatandaş ile emniyet personeli arasında yaşanan olayla ilgili görüntülere ilişkin çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik denetimler sırasında bir şahsın, denetim yapılmasını engellemek amacıyla görevli personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir." denildi.

Uyuşturucuyla mücadeleye tavizsiz devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Ancak suç ve suçluyla mücadele ederken buna halel getirmemek temel prensibimizdir. Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.