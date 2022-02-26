Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 5 şahıs yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 530 paket Bandrolsüz Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaralara, 95 bin 120 adet içi doldurulmuş Makaronlara, 87 bin 400 adet bandrolsüz Makaronlara, 466 adet kesilmiş TAPDK bandrollerine, 52 Kg. açık kıyılmış tütünlere el konulduğu öğrenildi.

Öte yapan yapılan operasyonda 5 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan idari işlem başlatıldığı bildirildi.