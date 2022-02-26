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Giriş Tarihi: 26.2.2022 12:36 Son Güncelleme: 26.2.2022 12:43

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 5 şahıs yakalandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 5 şahıs yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliği tarafından İl Merkezinde, Kdz. Ereğli İlçesinde, Devrek İlçesinde ve Gökçebey İlçesinde Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara, içi doldurulmuş makaronlara, bandrolsüz makaronlara el konulurken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 530 paket Bandrolsüz Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaralara, 95 bin 120 adet içi doldurulmuş Makaronlara, 87 bin 400 adet bandrolsüz Makaronlara, 466 adet kesilmiş TAPDK bandrollerine, 52 Kg. açık kıyılmış tütünlere el konulduğu öğrenildi.

Öte yapan yapılan operasyonda 5 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan idari işlem başlatıldığı bildirildi.

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Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 5 şahıs yakalandı
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