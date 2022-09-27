Emniyetten Kökünü Kurutma Operasyonu: İstanbul’da 367 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 367 kişiyi gözaltına aldı. 54 kilo beş gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 28 kilo 996 gram Esrar maddesi, altı kilo 810 gram Metamfetamin maddesi, 37 bin 745 uyuşturucu hap, 3'ü kırı sıkı toplamda 17 ruhsatsız silah, yedi pompalı tüfek ve 214 mermi ele geçirildi. Firari 12 uyuşturucu madde satıcısını yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.