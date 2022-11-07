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Giriş Tarihi: 7.11.2022 09:43

Emniyetten Sarıyer'deki kazı çalışmalarına ilişkin açıklama: Harekete geçiliyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Çalışma neticesinde herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

DHA
Emniyetten Sarıyer’deki kazı çalışmalarına ilişkin açıklama: Harekete geçiliyor

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda, organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z.B'nin, J.A.B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportuyla ülkeye giriş yaptığının ve kentte bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

SAHTE KİMLİK, PASAPORT VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Başlatılan çalışmalar neticesinde bu kişinin 4 Kasım'da Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ikametteki aramada, sahte kimlik, pasaport ve dijital materyallerin ele geçirildiği vurgulandı.

HAREKETE GEÇİLİYOR

Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.

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Emniyetten Sarıyer'deki kazı çalışmalarına ilişkin açıklama: Harekete geçiliyor
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