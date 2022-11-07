Emniyetten Sarıyer’deki kazı çalışmalarına ilişkin açıklama: Harekete geçiliyor

HAREKETE GEÇİLİYOR

Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.