Emniyet’ten uyuşturucu raporu: Kadınların uyuşturucuya başlama yaşı yüksek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Narkolog Projesi" kapsamında haklarında uyuşturucu suçlarından dolayı işlem yapılan kişilere uygulanmak üzere anket hazırladı.

Uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon gibi konularda yaşanan sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan araştırma kapsamında, 81 ilin narkotik birimlerinde 2021'de işlem yapılan bin 365 kadın ile 26 bin 414 erkek kullanıcısının profillerini incelendi. Yaklaşık yüzde 5'lik bir orana sahip kadın kullanıcıların, profil ve madde kullanım eğilimleri bakımından yüzde 95 orana sahip erkek kullanıcılara göre önemli farklılıklara sahip oldukları görüldü.

KADINLARIN UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA YAŞI YÜKSEK

Kadınların erkeklere göre lise ve üniversite mezunun fazla olduğu, benzer şekilde kadın kullanıcıların anne ve baba öğrenim durumlarına bakıldığında, erkek kullanıcıların ebeveynlerinden daha yüksek bir öğrenim durumu gözlemlendi. Madde kullanan kadınların erkeklere göre, uyuşturucu maddeye başlama yaş ortalaması daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Madde kullanmaya başlama sebeplerinde "bir sorun'' ve "arkadaş ısrarı'' sebebi ile başlama oranının kadınlar arasında yaygın olduğu görüldü.

KADINLAR EROİN, ERKEKLER ESRAR İLE BAŞLIYOR

İlk denenen maddelere bakıldığında kadın kullanıcıların, erkeklere göre çok daha ağır uyuşturucular ile başladığı ve devam ettiği dikkat çekildi. Metamfetamin, eroin, kokain ve ecstasy gibi ağır uyuşturucularla kullanıma başlama ve devam etme erkeklere göre çok yaygın olduğu görüldü. Erkeklerde ise kadınların aksine esrar ön planda olduğu belirlendi. Madde kullanımı sebeplerinde işsizliğin bir sebep olduğu fakat doğrudan etkili olmadığı yapılan ankete yansıdı. Ancak kadınlardaki işsizlik oranı erkeklere göre çok daha fazla olduğu görüldü. Çalışan kadınlara bakıldığında en sık görülen meslekler, garson, işçi, kuaför, kasiyerlik yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca bu gruptaki kullanıcıların anne mesleği incelendiğinde "ev hanımı'' oranı, erkeklere oranla daha düşük tespit edildi.

EVLİ KADINLAR RİSKLİ GRUPTA

Kadın kullanıcıların aile yapısı incelendiğinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Anne - baba arası şiddet, aile içi şiddet ve anne-baba boşanmalar, erkek ebeveynlerine göre çok fazla olduğu görüldü. Kadınların hem mevcut hem de maddeyi ilk denediği zamanki medeni durumunda evli veya boşanmış olanların yüksek olması, genel anlamda evli kadınların uyuşturucu kullanımı bağlamında daha riskli grup olduğu yönünde bir izlenim ortaya koydu.

KADINLARA UYUŞTURUCUYU İLK TEMİN EDEN EŞİ YA DA SEVGİLİSİ

Kadın kullanıcılarda yalnız yaşama, ev arkadaşı ile yaşama ve sevgili ile yaşama oranı fazla olduğu görüldü. Erkeklerde ise tam aksine aile bireyleri ile birlikte yaşayanlar fazla çıktı. Kadınlardaki ilk temin şeklinde "eşim veya sevgilim verdi'' diyenlerin oranı yüksek iken erkeklerde "bir arkadaştan'' temin etme şekli ön plana çıktı. Madde kullanım alanlarına bakıldığında kadınların, "kendi evinde'', "arkadaşının evinde'' ve "otel/motel/hotelde'' kullanım oranı fazla olduğu ankete yansıdı. Kendi evinde madde kullanan kadınlarda "yalnız'', "sevgili/partner ile'' ve "ev arkadaşı ile'' yaşıyorum diyenlerin oranının erkeklere göre çok daha fazla olduğu görüldü.