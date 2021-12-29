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Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:42 Son Güncelleme: 29.12.2021 10:47

Emniyetten yılbaşı öncesi hayat kurtaran operasyon

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Emniyetten yılbaşı öncesi hayat kurtaran operasyon

Bursa polisi, yaklaşan yılbaşı öncesi kentin farklı noktalarında sahte alkol operasyonları düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2,5 ton sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey ve Yıldırım ilçelerinde sahte içki imal edildiğini tespit ettiği depolara şok baskın düzenledi.

Yapılan baskında Ş.Ş.,Ö.Y. ve K.A. isimli şüphelileri gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda ise 2 ton 400 litre sahte alkollü içki ve 2 milyon adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü bu operasyonuyla yılbaşı kutlamaları öncesinde yüzlerce kişinin zehirlenmesinin önüne geçti.

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Emniyetten yılbaşı öncesi hayat kurtaran operasyon
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