Emniyetten yılbaşı öncesi hayat kurtaran operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey ve Yıldırım ilçelerinde sahte içki imal edildiğini tespit ettiği depolara şok baskın düzenledi.

Yapılan baskında Ş.Ş.,Ö.Y. ve K.A. isimli şüphelileri gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda ise 2 ton 400 litre sahte alkollü içki ve 2 milyon adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü bu operasyonuyla yılbaşı kutlamaları öncesinde yüzlerce kişinin zehirlenmesinin önüne geçti.