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Giriş Tarihi: 11.4.2022 17:38

Emniyetten "Zeytinburnu kasabı" açıklaması! İki ay önce tutuklandı

AA
Emniyetten Zeytinburnu kasabı açıklaması! İki ay önce tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Afganistan uyruklu kişinin Şubat'ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi. Yapılan ev aramasında şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yayınlanan "Zeytinburnu Kasabı" isimli Afganistan uyruklu şahıs hakkında yapılan araştırmalarda bu kişinin Kasap Ali Ahmedi olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu kişinin Zeytinburnu'nda 1 Şubat'ta karıştığı "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Silah Kanununa Muhalefet" konusu üzerine gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yapılan ev aramasında şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı aktarıldı.

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Emniyetten "Zeytinburnu kasabı" açıklaması! İki ay önce tutuklandı
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