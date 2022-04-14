Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen oyuncu Emre Kınay, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabir Mustafa Ağdağ ile tartıştı. Oyuncu, muhabire 'Geri zekalı' dediği iddia edildi. Emre Kınay ve Mustafa Akdağ karşılıklı olarak birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı | Video

Savcılık Emre Kınay'ın muhabir hakkında yapmış olduğu şikayete takipsizlik kararı verdi. Muhabir Mustafa Akdağ'ın Emre Kınay ve aynı restoranda bulunan Doktor Baha Toygar hakkında yaptığı şikayet sonucunda ikili hakkında 2'şer yıl 4'er aya kadar hakaret suçundan iddianame düzenlendi.

İDDİALARI REDDETTİ

Sanık Baha Toygar savunmasında, "Olay tarihinde Emre Kınay'la tanışmıyorduk, mekanda olduğundan bile haberim yoktu. Basın mensuplarının mekan dışında beklediğini görmüştüm. Mekan içerisinde bir bayanın yere düşmesi üzerine basın mensupları hareketlenip çekim yapmaya başladı. Ardından arkadaşlarıma buradan ayrılalım dedim ve çıktık. Görüntülerde anlaşılacağa üzere sakin bir şekilde ayrılmışım. İddia edildiği gibi hakaret içeren sözler söylemedim" ifadelerini kullandı.

"HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİĞİNİ DUYMADIM"

Duruşma tanık olarak dinlenen Dilara Sezgin arkadaşı olan Emre Kınay ile birlikte mekanda oturduğunu söyleyerek, "Lavaboya gitmiştim, dönüşte dezenfektan almak için hamle yaptığım sırada ayağım kayarak yere düştüm. O esnada eteğim açılarak mahrem yerlerim göründü. Bana yakın olan Emre Kınay'da insani olarak yardım amaçlı beni yerden kaldırmak istedi. Mekan dışında olan basın mensupları da o sırada bizi çekmeye başladı. Emre Kınay'da 'ayıptır yapmayın, arkadaşlar bu benim avukat arkadaşım, ne sorunuz varsa cevaplayayım' dedi. Basın mensupları da Emre'ye pandemi kurallarına riayet etmemişçesine sorular sormaya başladı. Benim ayağıma buz koymuşlardı Emre Kınay'ın hakaret içerikli sözler söylediğini duymadım. Diğer sanık Baha Bey'i ise görmedim bizim masamızda değildi" dedi.

"OLAY ANINDA KIŞKIRTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Diğer tanık olan kameraman Nihat Fındıklı ise haber için mekan dışında Emre Kınay'ı beklediklerini belirterek, "Mekan içerisinde bir bayan düştü, Emre Bey'de onu kaldırmaya çalıştı. Bende o anları çekmeye başladım. Emre Bey daha sonra yanımıza geldi. Mustafa, Emre Kınay'a sorularını sertleştirdi, Emre Bey de karşılık verdi aralarında tartışma yaşandı. Emre Kınay'ın hakaret içerikli bir sözünü duymadım ama yüksek sesle konuştuğunu duydum. Kınay'ın olay anında kışkırtıldığını düşünüyorum. Diğer sanık Baha Toygar'ı ise bana müdahale eden kişiye benzetemedim, o kişi daha kısaydı ve kendini yönetmen olarak tanıtmıştı" şeklinde konuştu.

HAKSIZ TAHRİK

Savcı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Emre Kınay'ın Mustafa Ağdağ'a "Geri zekalı mısınız", diğer sanık Baha Toygar'ın ise müşteki Ağdağ'a yönelik hakaret içerikli söylemlerinin, onur, şeref ve haysiyeti rencide eden söylemler olarak değerlendirildiği, bunlarında hakaret suçunu oluşturduğu aktarıldı. Mütalaada, sanık Emre Kınay ve Baha Toygar'ın "Hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcı, sanık Emre Kınay ile Mustafa Ağdağ arasında olayın meydana geliş şekli değerlendirildiğinde Emre Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını veya ceza verilmemesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, taraf avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.