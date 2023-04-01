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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Emrin olur Mehmet Sefa

İlkokul öğrencisi Hataylı depremzede Mehmet Sefa, sosyal medyadan ‘Kitap istiyorum’ çağrısı yaptı. Küçük çocuk istediği kitapları gönderen Başkan Aktaş’a teşekkür etti

Emrin olur Mehmet Sefa
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ikinci haftasından itibaren Hatay'da konteyner kentler oluşturmak, seyyar tuvalet ve banyolar kurmak için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, rutin yardım dağıtımlarının yanında afetzedelerden gelen özel taleplerle de yakından ilgileniyor. Ekipler, Antakya'nın Tanışma Mahallesi'nde ailesiyle birlikte çadırda kalan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Mehmet Sefa Keser'in sosyal medyadan yaptığı kitap isteğine duyarsız kalmadı. Küçük Mehmet Sefa'nın istediği kitaplar, Büyükşehir ekipleri tarafından kısa sürede kendisine ulaştırıldı. Bunun yanında Antakya'nın Çekmece Mahallesi'nde evleri yıkıldığı için çadırda yaşayan Şefika-Süleyman Aşkar çiftinin yüzde 99 fiziksel ve zihinsel engelli oğulları Mehmet Ali Aşkar için sosyal medyadan yaptığı konteyner talebi de yine Bursa Büyükşehir ekipleri tarafından karşılandı. Aşkar ailesi için 2 adet konteyner ile seyyar tuvalet ve banyo kuruldu. Mesaisinin önemli bir bölümünü afet bölgesinde geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da küçük Mehmet Sefa'yı kaldığı çadırda, Mehmet Ali Aşkar'ı da yeni kurulan konteyner evlerinde ziyaret etti. İlk olarak Antakya merkezde konteynere yerleştirilen 30 yaşındaki Mehmet Ali Aşkar'ı ziyaret eden Başkan Aktaş, engelli gencin babası Süleyman ve annesi Şefika Aşkar ile ablası Sema Bostancı ile sohbet etti. Deprem sırasında ve sonrasında ailenin yaşadıklarını ilk ağızdan dinleyen Başkan Aktaş, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve ihtiyaç halinde desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Başkan Aktaş'ın ikinci durağı ise sosyal medyadan kitap isteğinde bulunan Mehmet Sefa'nın ailesiyle birlikte kaldığı Tanışma Mahallesi'ndeki çadır oldu. Baba Abdülvahit ve anne Sultan Keser'in 4'ü kız, 6 çocuğuyla birlikte kaldığı çadırda yapılan sohbet, depremzede aileye büyük moral oldu. İHA

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Emrin olur Mehmet Sefa
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