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Giriş Tarihi: 13.5.2022 11:14 Son Güncelleme: 13.5.2022 12:16

En acı bekleyiş: Serinlemek için Ceyhan nehrine giren Ferhat’tan haber yok

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
En acı bekleyiş: Serinlemek için Ceyhan nehrine giren Ferhat’tan haber yok

Adana'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki Ferhat Batur, akıntıya kapılıp kayboldu. Dalgıçlar Batur’un bulunması için çalışmalarına devam ederken, yakınları ise nehir kenarında umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Olay, önceki gün D-400 kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Batur bir süri sonra gözden kayboldu.

Olay yerine polis, itfaiye ve su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan suda genci ararken ailesi de kendi imkânlarıyla sandalla arama yaptı.

İki gündür yapılan tüm aramalara rağmen Batun bulunamadı. Ferhat Batun'un ailesi ise nehirden bir an olsun ayrılmazken, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

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En acı bekleyiş: Serinlemek için Ceyhan nehrine giren Ferhat’tan haber yok
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