En acı bekleyiş: Serinlemek için Ceyhan nehrine giren Ferhat’tan haber yok

Olay, önceki gün D-400 kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Batur bir süri sonra gözden kayboldu.

Olay yerine polis, itfaiye ve su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan suda genci ararken ailesi de kendi imkânlarıyla sandalla arama yaptı.

İki gündür yapılan tüm aramalara rağmen Batun bulunamadı. Ferhat Batun'un ailesi ise nehirden bir an olsun ayrılmazken, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.