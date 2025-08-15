En acı çağrı

Diyarbakır'da bir grup arkadaş serinlemek için sulama kanalına girdi. Gruptan boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kurtarılırken, Muhammed Ronahi Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Acil Çağrı Merkezi'nin itfaiye biriminde görevli Askeri Alptekin, gelen çağrı üzerine ekipleri olay yerine yönlendirdi. Ancak, kısa bir süre sonra ise, kanalda suda kaybolan kişinin oğlu Muhammed Ronahi Gültekin olduğunu öğrenince, olay yerine gitti. Yapılan otopsinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Muhammed Ronahi Gültekin, gözyaşları arasında toprağa verildi.