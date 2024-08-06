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Giriş Tarihi: 6.8.2024

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düğün yapan Mustafa ile Havvanur Özer çiftinin otomobili, Emet ilçesinde karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yeni evli çift hayatını kaybetti

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
En acı kaza
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde imam olan Mustafa Özer (23), önceki akşam Havvanur Özer (22) ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğün yaparak dünyaevine girdi. Düğünün ardından gece yarısı Mustafa Özer otomobiline evlendiği eşi Havvanur'u da alarak Emet ilçesine dönüş için yola çıktı. Özer, Kovalı mevkisine geldiğinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Özer ile eşi Havvanur Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Fuat Aldemir ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer çiftinin otomobilde sıkışan cansız bedenleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Havvanur Özer'in düğününde giydiği gelinliğinin de otomobilde olduğu görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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