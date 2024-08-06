En acı kaza

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde imam olan Mustafa Özer (23), önceki akşam Havvanur Özer (22) ile Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğün yaparak dünyaevine girdi. Düğünün ardından gece yarısı Mustafa Özer otomobiline evlendiği eşi Havvanur'u da alarak Emet ilçesine dönüş için yola çıktı. Özer, Kovalı mevkisine geldiğinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir yönetimindeki otomobille çarpıştı.Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Özer ile eşi Havvanur Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Fuat Aldemir ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer çiftinin otomobilde sıkışan cansız bedenleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Havvanur Özer'in düğününde giydiği gelinliğinin de otomobilde olduğu görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.