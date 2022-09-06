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Giriş Tarihi: 7.9.2022

En acı tesadüf

Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi. Çiftin belediyede çalışan oğulları, otobüsü kaldırmak için olay yerine gittiğinde, ölenlerin anne-babası olduğunu öğrenince yıkıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
En acı tesadüf
Şanlıurfa'da, il merkezi ile Harran Üniversitesi arasında çalışan Mahmut E.'nin kullandığı belediye otobüsü, Mardin karayolunun 5'inci kilometresindeki durağa girdi. Yolcular inip bindiği sırada, arkadan gelen Ahmet Ertem'in (61) kullandığı otomobil, hızla belediye otobüsüne çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Şükran Ertem, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan çift, hayatını kaybetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise kazayı öğrenince, otobüsü tamir edip kaldırmaları için bir ekip gönderdi. Ekipte, Ertem çiftinin belediyede çalışan oğulları Mehmet Ertem de vardı. Olay yerine geldiklerinde, babasının hurdaya dönen otomobilini gören Mehmet Ertem, kazada anne ve babasının yaşamını yitirdiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

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