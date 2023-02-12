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Giriş Tarihi: 13.2.2023

En acı tesadüf

3 yıl önce şehit olan evladının kokusuna hasret kalan anne, depremde oğluyla aynı gün can verdi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
En acı tesadüf
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenlerden biri de Nigar Saylak'tı. Ömer-Nigar Saylak çiftinin 5 çocuğundan biri olan ve 2020'de doğum gününe 10 gün kala şehit olan Fatih Saylak, 3 yıl sonra depremde ölen annesi ile kavuştu. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak ile evli olduğu ve hayalleri yarım kalan şehidin şehitliği her şeyden çok arzu ettiği öğrenildi. Son görevine de başta annesi ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen görevinin tehlikesini bilerek gittiği ortaya çıktı. 'Allah bana şehitliği nasip ederse vatanımı korurken şehit düşer sizi de kendimi de kurtarırım' dediği öğrenildi. Fatih Saylak, 11 Şubat 2020'de çok arzuladığı şehitlik makamına ulaştı. Daha önce verdiği bir röportajda şehitler tepesinin boş olmadığını belirten şehit annesi kokusuna hasret kaldığı evladına deprem felaketiyle kavuştu. Depremde göçük altında kalan anne Nigar Saylak, acı bir tesadüfle, evladını toprağa verdiği gün olan 11 Şubat'ta can verdi. Şehit annesi Nigar Saylak, Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde önceki gün oğlunun bulunduğu mezarlıga defnedildi.

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