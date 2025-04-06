En acılı festival

Turizmin başkenti Muğla'da, Bodrum Acı Ot Festivalinin 6'ıncısı yapıldı. Bodrum'da düzenlenen ve kentin otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan 6'ıncı Acı Ot Festivali yapıldı. Ortakent Köyiçi mevkiinde, Cumartesi ve pazar günü yapılan festivalde, 260'dan fazla stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı. Havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, birçok aktivitenin yanı sıra, yöresel sanatçılar da konser verirken, yine yöresel halk oyunları gösterileri de yer aldı. Ünlü şeflerin katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı. Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu stantlarda yer aldı.