En ağır cezayı alsın

Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü 33 yaşındaki Yasemin Selova'ya çarparak ölüme terk etti. Polis olay yerinden kaçan sürücü Yusuf K.'nin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Yusuf K. hastanedeki raporunda 105 promil alkollü çıktı. Arkadaşının kiraladığı otomobili sürdüğü ve 5 suç kaydı olduğu öğrenilen Yusuf Ç. tutuklandı. Kızını kaybeden gözü yaşlı anne Şükriye Selova, "Kızım bana dondurma alacağını söyledi. Dışarı çıktı markette gitti. Daha sonra eve gelmedi. Kaza geçirdiğini öğrendik. Bize çevredekiler söyledi. Hemen hastaneye gittik. Kızımı bizden ayırdılar. Suçluların en ağır cezayı almasını bekliyoruz" dedi.Ablası Ümmühan Selova da "Bana dondurma alacağı söyledi. Daha sonra markete gitti. Yarım saat süre geçti gelmedi. Ben de endişelendim dışarı çıktım. Polis arabalarını gördüm. Nasıl olmuş diye sorarken, oradaki bizi tanıyan esnaf kardeşimin kaza geçirdiğini söyledi. Ben yine ciddi bir şey yoktur diye düşündüm. Hastaneye gittik kardeşimi ameliyata almışlar. 2 saat sonra doktorlar vefat ettiğini söylediler. Kardeşim benim her şeyimdi. Buna yol açanlar en ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu.