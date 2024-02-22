En azından bir mezar taşı olsun

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Ferhat Özdinç (31) eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Boşanma kararı almalarının ardından eşi, 2 oğlunu da alarak evden ayrıldı. 4 Ağustos 2003 günü ise Ferhat Özdinç ortadan kayboldu. O dönem bulunması için araştırma yürütülse de bir sonuç alınamadı ve dosya kapandı. Tunceli polisi, Ferhat Özdinç'in kapanan dosyasını kaybolmasından yıllar sonra yeniden raftan indirdi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında bir tanığın verdiği ifadeler ve yapılan araştırmalar olayda cinayet şüphesini güçlendirdi ve kayıp polisin cep telefonu görüşmeleri ve mail kayıtları yeniden incelemeye alındıMehmet Özdinç, ağabeyinin kaybolmasıyla ilgili bilgisi olanların anlatmasını isteyerek, "Ağabeyimin kaybolmasıyla ilgili en ufak bilgisi olan varsa lütfen bizlere ya da Tunceli Emniyeti'ne ulaşsınlar. Bir bilgileri varsa anlatsınlar. 21 yıldır içimiz kan ağlıyor" ifadelerini kullandı. Dosyanın yeniden açılması nedeniyle umutlandıklarını söyleyen acılı anne Leman Özdinç ise, "Kaybolmadan bir gün önce arayıp 'Ne yapıyorsun anne' dedi. Ağlamaya başlayınca 'Niye ağlıyorsun' diye sordum, 'Hakkını helal et, başım belada anne' dedi. Telefonu kapattı ve bir daha bizi aramadı. 3 gün sonra kayıp bilgisi geldi. Savcı evine gitti. Evinde anahtar kapının üstünde ve kapı kapalıydı. Benim oğlum 21 senedir kayıp. Oğlumun bir mezarı olsun, bir taşı olsun. Bütün aile yıkıldı" dedi. Anne Leman Özdinç, o dönem dosyayı kapatan polislerden de şikâyetçi olduğunu belirterek, "Bir ana kuzusu geldi, yeniden dosyayı açtı. Allah razı olsun o polisten. Gören duyan varsa vicdanı varsa söylesin. Biz 21 senedir bittik, Allah yapanların yanında bırakmasın, vicdanları yok mu?" dedi.