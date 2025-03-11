En ballı sohbet: 40 kovanla başladığı hikayesi tüm kadınlara ilham oldu

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Derya Demircan, arıcılık konusuna merak sardı. Uzun süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler alan genç kadın, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına girdi. Siirt'te Pervari, Bitlis'te Hizan, Artvin'de Macahel, Karadeniz'de Anzer, Çanakkale'de Kazdağları'nı karış karış gezen ve gittiği bölgelerden numune toplayan genç kadın, topladığı balları analize gönderdi. Analiz sonuçlarında Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kazdağları'ndan çıktığını gören Demircan, çiftliğini Kazdağları eteklerinde bulunan Bayramiç'e kurdu.

TARIM BAKANLIĞININ PROJESİYLE BAŞLADI

Demircan'ın, "Köyüne dön projesi" kapsamında başladığı girişimcilik serüveni tüm kadınlara ilham oldu. Aile Yılı kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlarla Yükselen Türkiye" temalı İftar programına katılan Demircan, girişimcilik hikayesini tüm davetlilerle paylaştı. Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a kadına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

"DEVLETİMİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Demircan, "Kazdağları eteklerindeki çiftliğimizi satın alıp 2018 yılında Tarım Bakanlığı'mızın hazırladığı "Köyüne dön" projesi'ne başvurduk. Bakanlığın projesi sayesinde doğada yaşama hayalimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştım. 50 kovanla başladığım işte şuan 250 kovana ulaştım. Şuan Kazdağları'ndaki çiftliğimde Türkiye'nin antioksidan ve prolin derecesi en yüksek ballarını üretiyorum. "Bittim" dediğim yerde devletim "başlangıcım" oldu. Bana bu fırsatı sundu ve küçük bir maceradan gurur duyulacak bir başarı hikayesi doğdu. Bu hikayeyi yazmama vesile olan devletime sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"KADIN VARSA GELECEK VAR"

Kadının toplumun en etkili birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyleyen Demircan, "Kadının içinde bulunmadığı hiçbir sosyo-kültürel hareket bugüne kadar başarılı olamadı. O yüzden kadın varsa demokrasi var, kadın varsa gelecek var, kadın varsa üretim var. Kadın varlığını, dar kalıplara sıkıştıran tüm klişeleri elimizin tersiyle itmenin zamanı geldi. Kadın, tarlayı sürerken de, çocuğu yetiştirirken de, aileyi idame ettirirken de, üretendir. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarım." Dedi.