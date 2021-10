En bilinen gökdelen yarışında iki Türk

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ABD'nin New York şehrinde gerçekleştireceği iki farkındalık çalışmasıyla engelli hakları ve toplumsal bütünleşmeye dikkat çekecek. Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Meyve Sepeti Tutan Çocuk gibi özel gereksinimli gençlerin modelliğinde yeniden yorumlanan dünyaca ünlü 12 sanat eserinin farkındalık versiyonlarından oluşan 'Sanat ve Biz' sergisi 25 Ekim'de New York Türkevi' nde gerçekleştirilecek. Bedensel engelli atlet Kemal Özdemir (61) ve bugüne kadar bir çok sosyal sorumluluk projesinde yer alan milli triathlet Mert Onaran ise 26 Ekim'de engelli hakları ve toplumsal bütünleşmeye dikkat çekmek amacıyla New York' un simge yapılarından Empire State binasında her yıl düzenlenen en bilinen gökdelen yarışında birlikte koşacaklar. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle İZEV Vakfı adına bin 576 basamaklı maratona katılacak iki sporcu engelliler için ter dökecek.

SOSYAL SORUMLULUK MARKASI OLARAK ÇIKMAK İSTİYORUZ

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan sporcularla birlikte New-York'a giden İZEV Başkanı Hakan Kural, Türkiye'den dünyaya bir sosyal sorumluluk markası olarak çıkmak ve Türkiye markasının da böyle anılmasını istediklerini belirterek " Bu proje bizim için çok önemli. Hem bir sanat hem bir spor projesi. İki yıl önce ABD'nin en önemli 3 ödülünü ve Avrupa'nın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldık. Bu kapsamda New York'ta dünya yolculuğumuz başlıyor" dedi.

NEGATİF ZİHİN ALGISINI KIRMAK İSTİYORUZ

Sergiye Türk ve ABD vatandaşların ilgi göstereceğini ve projenin bir Türkiye markası olmasını istediklerinin altını çizen Kural, "Ekim ayı dawn sendromlu farkındalık ayı. Bizim de mottomuz 'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar'. Bu mottoyla toplumun özel gereksinimli bireylere karşı negatif zihin algısını kırmak istiyoruz. New York'tan sonra önümüzdeki yıl Türkiye markasını da taşıyacağımız Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, Danimarka gibi ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor. Bu ABD'de eyalet sergileri devam edecek "diye konuştu.

MUTLU BİR YORGUNLUK OLACAK



Bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ise "Üç yıldır planlanan bir projeydi. Araya pandemi girince olmadı. Bize koşmak düştü. Dünyadaki bütün engelli bireyler için orada olacağız. Hedefimiz finişi görmek. Yorulacağız.. 20 dakika falan sürecek ama yorgunluğumuz mutlu bir yorgunluk olacak"dedi.Mert Onaran ise sporla sanatın buluştuğu bir yerde olmak ve engelli hakları farkındalığı için koşacak olmanın kendisi için gurur ve mutluluk verici etkinlik olacağını ifade ederek maratonu başarı ile tamamlayıp hem Türkiye'yi hem de engelli hakları farkındalığını herkese duyurmak istediklerini belirtti