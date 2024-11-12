‘En büyük isteğim Adana kebabı ve tantuni yiyebilmek’

Mersin'de yaşayan ve ileri derece kalp yetmezliği hastası olan Kenan Duranoğlu'na, yemek yiyememe şikâyetiyle başvurduğu hastanede nadir görülen yutma bozukluğu tanısı konuldu. Tedavi için İzmir'e gelen Duranoğlu, nadir yapılan Per Oral Endeskopik Miyotomi yöntemiyle sağlığına kavuştu. Yapılan ameliyata ilişkin genel bilgiler veren Doç. Dr. Süleyman Günay, "Hastanın Akalazya Tip 2 denilen hastalığı vardı. Biz POEM yöntemini uyguluyoruz. O da duymuş, araştırmış ve bize başvurdu. Hastamızın kalbi yüzde 20 performansla çalıştığı için çok hassas bir işlemdi. Ameliyat kalpten dolayı çok yüksek ve riskle yapılacaktı. Nadir görüldüğü için de çok az yapılan bir operasyon. Asıl önemli nokta, hastanın karar verme süreciydi. Çok yüksek riskli bir ameliyat olacaktı; fakat biz hastayı güzel bir şekilde ameliyat ettik. Hasta da bize güvenip kendini teslim etti. Şu anda yemek yemeye başladı. İlk çorbasını içti" şeklinde konuştu.Ameliyattan önce kalp ilaçlarını kullandığını; ancak sürekli kustuğunu belirten Duranoğlu, "Eşim de 'uyurken kustuğum zaman soluk borusuna gider diye' korkuyordu. Endişelerimiz vardı. Şimdi iyileştim. Yemek yiyip ilaçlarımı içiyorum. Hayatım kurtuldu" diye konuştu. Duranoğlu, iyileşmesiyle birlikte en büyük isteğinin Adana kebap ve tantuni yemek olduğunu belirtti ve Mersin'e döndüğünde ilk olarak bunları yiyeceğini söyledi.