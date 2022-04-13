En büyük korkum evladımdan önce ölmek

İstanbul'da Şükran-Turgay Aksu'nun 5 yaşındaki oğulları Poyraz, 20 milyonda bir rastlanan genetik bir hastalık olan Mowat-Wilson hastalığıyla dünyaya gözlerini açtı. Tedavisi olmayan, gelişme geriliğine neden olan bu genetik hastalıkla mücadelenin yolu, iyi bir özel eğitim ve fizik tedaviden geçiyor. 5 yaşında olmasına rağmen gelişme testlerinde 9 aylık görünen Poyraz konuşamıyor, tek başına desteksiz yürüyemiyor, yemeğini kendisi yiyemiyor ve üstelik hâlâ mamaya ve beze bağımlı halde yaşamını sürdürüyor. Anne Şükran Aksu, "Bir annenin evladından önce ölme korkusu ne demekmiş anladım, her gün dua ediyorum. Bize bir şey olursa çocuğumuza kim bizim gibi bakar" diyerek gözyaşı döküyor. Poyraz'ın daha fazla fizik tedavi ve eğitim alabilmesi için destek beklediklerini kaydeden fedakâr anne, "Kime yazdıysak 'ret' yedik. Tek istediğimiz çocuğumuza daha konforlu bir hayat sağlayabilmek. Eşim ve kızım Simay kenetlendik, Poyraz'ı yaşatmaya çalışıyoruz. Lütfen yetkililer sesimizi duyun ve bize yardım edin" diye konuştu.