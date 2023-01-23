En büyük Millet Bahçesinde çalışmalar tam gaz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyada "Dünyada 5'nci, Türkiye'de 1'inci... Çok yakında!" mesajıyla İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları anlatan bir video yayımladı. İlk fidanları geçen yıl dikilen millet bahçesinin altyapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Proje Müdürü Ramiz Açba "Ağaç dikimine hızlı bir şekilde start verdik. Seralar ve bostanlar olacak. Ayrıca 70 bin metrekarelik kapalı alana yayılmış olan sosyal donatılarımız mevcut. Vatandaşımız burada şehir havasından uzaklaştıklarını hissedecekler. Bir afet anında 40 bin çadır kurabileceğimiz, 165 bin kişilik acil barınma alanı da oluşturulmakta" dedi.