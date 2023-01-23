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Giriş Tarihi: 24.1.2023

En büyük Millet Bahçesinde çalışmalar tam gaz

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
En büyük Millet Bahçesinde çalışmalar tam gaz
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyada "Dünyada 5'nci, Türkiye'de 1'inci... Çok yakında!" mesajıyla İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları anlatan bir video yayımladı. İlk fidanları geçen yıl dikilen millet bahçesinin altyapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı. Proje Müdürü Ramiz Açba "Ağaç dikimine hızlı bir şekilde start verdik. Seralar ve bostanlar olacak. Ayrıca 70 bin metrekarelik kapalı alana yayılmış olan sosyal donatılarımız mevcut. Vatandaşımız burada şehir havasından uzaklaştıklarını hissedecekler. Bir afet anında 40 bin çadır kurabileceğimiz, 165 bin kişilik acil barınma alanı da oluşturulmakta" dedi.

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En büyük Millet Bahçesinde çalışmalar tam gaz
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