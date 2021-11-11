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Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:16 Son Güncelleme: 11.11.2021 14:45

En büyük sağlık tehdidi: Hava Kirliliği

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
En büyük sağlık tehdidi: Hava Kirliliği

Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan Türkiye, 2053’e kadar net sıfır emisyon hedefini tutturmak istiyor. Anlaşma resmi olarak dün yürürlüğe girdi.

Son araştırmalara göre ise hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunlarının Türkiye'ye yılda 2,86 milyar EURO'ya mal olduğu açıklandı. Çevre, İklim ve Sağlık İçin İş Birliği Projesi (ÇİSİP) çatısı altında bir araya gelen sağlık uzmanları "İklim değişikliği, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi" diye uyarıyor.

Çiğdem Çağlayan

ÇİSİP uzmanlarından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, COVID-19 salgınının sağlık sistemlerinin kitlesel acil durumlara ne kadar hazırlıksız olduğunu ortaya koyduğuna işaret etti. Bu durumun doğuracağı sosyal ve ekonomik maliyetin ne kadar yüksek olacağını gösterdiğini belirten Çağlayan "Aynı zamanda iklim değişikliğinin yaratacağı sorunlar nedeniyle, bu sorunlara yanıt vermesi ve çözüm üretmesi gereken kişiler ve kurumlar arasında işbirliğine ve açıkça tanımlanmış koordinasyon mekanizmalarına ihtiyaç var" dedi. Doç Dr. Gamze Varol ise iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarının tüm dünyada en büyük sorumlusunun fosil yakıtların hava, toprak ve su kirliliği yoluyla sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Gamze Varol

ÇİSİP Nisan 2020- Nisan 2023 arasında Sağlık ve Çevre Birliği(HEAL), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği(HASUDER) ve Kocaeli Üniversitesi tarafından Türkiye'de çevre sağlığı alanında çalışan tüm aktörleri buluşturma amacıyla hayata geçirildi.

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En büyük sağlık tehdidi: Hava Kirliliği
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