En büyük temizlik harekâtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çamur çekimine mayıs ayında başlandı. Proje kapsamında yaklaşık 8 milyon ton dip çamuru temizlenecek. Vakumlu sistemle çekilen çamur dipten çıkarılarak borularla İzmit İnterteks alanı arkasında kurulan susuzlaştırma tesisine taşınıyor. İzmit Körfezi Doğu Baseninden çıkarılan ve yüzde 60 kuruluğa ulaşan geotekstil tüplerin karada bertaraf işlemine geçildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yüzde 60 kuruluğa ulaştığı tespit edilen 20 tüp kesildi. Tüplerden çıkarılan çamurun karada bertaraf işlemine başlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem şu bilgeleri verdi: "Dip çamurunu vakumlu sistemle Cutter Suction Dredger denilen gemilerle çekiyoruz ve 7-8 kilometre boru hatlarıyla bu çamuru karaya taşıyoruz. Karada bir flokülasyon işlemine tabi tutuyoruz. Ardından geotekstil tüplerin içerisine alıyoruz çamuru. Burada su tekrar denize gidiyor ama çamur kısmı geotekstil tüplerin içerisinde kalıyor. 3500 tüpü bu şekilde dolduracağız. Şu an için alanda bulunan 100 geotekstil tüp doldu. 20 geotekstil tüpün yüzde 60 kuruluğa ulaştığını belirledik İstediğimiz kuruluğa ulaşan geotekstil tüpleri keserek çamuru taşıyacağız ve karada bertaraf işlemini gerçekleştireceğiz. 8 milyon metreküp çamur çıkacak."