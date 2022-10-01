En büyük yangında yeşile dönüş yüzde 80 tamamlandı

28 Temmuz-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 54 ilde çıkan orman yangınlarında 139 bin 500 hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda yangınların örtü şeklinde etkili olduğu 11 bin 750 hektar ile kayalık bölge olan 19 bin 750 hektar alan, doğal yollarla rehabiliteye bırakıldı.

69 bin 300 hektar alanın da yine kızılçam tohumlarının zarar görmemesi nedeniyle doğal yolla yenilenmesine karar verildi. 38 bin 700 hektarlık bölgenin ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon ile yenilenmesi planlandı. Eylül ayı itibarı ile yanan sahaların yüzde 80'inde yapılan çalışmalar tamamlanırken, yıl sonuna kadar tüm alanlarda bitirilmesi hedefleniyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 15 günlük süreçte 54 ilde 747 ayrı orman yangınına müdahale ederek söndürdüklerini belirterek, "Ormanlarımız Anayasal güvence altındadır. Özellikle yanan alanlar için hem Anayasamızda hem yasalarda çok ciddi tedbirler alınmış, yanan alanların başka hiçbir maksat ile kullanılmayacağı, derhal ormanlaştırılacağı hükmüne bağlanmıştır. Bugüne kadar da Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde bu hükmün aksine bir uygulama ormanlarda yaşanmamıştır. 2021 yılında ülkemizde felaket boyutunda meydana gelen yangınlar neticesi 139 bin 500 hektar alan zarar gördü. Yangınların bittiği gün, yanan ağaçların sahadan çıkarılması ve devamında da bu sahaların tekrar ormanlaştırılması çalışmasına başladık" dedi.

'525 MİLYON FİDAN TEKRAR HAYATA GEÇTİ'

Karacabey, "Yanan alanların 11 bin 750 hektarı örtü yangını olması, 19 bin 750 hektarı ise kayalık olup çalışmalara uygun olmamaları nedeniyle doğaya terk edilmeleri kararlaştırıldı. Kızılçam tohumları kabuklarının kalın olması nedeniyle yangın esnasında oluşan yüksek sıcaklıklardan zarar görmemekte, çimlenme kabiliyetlerini kaybetmemekte. Arazi hazırlığı tamamlanıp toprak ile karıştırılan tohumlar yeterli yağış ve sıcaklıkta rahatlıkla çimlenebilmekte. Çalışma yapılacak yaklaşık 108 bin hektar alanın; 69 bin 300 hektarının doğal yolla yenilenmesi, 38 bin 700 hektarı ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon yoluyla yenilenmesi planlandı. Bu sahaların yüzde 80'lik kısmında çalışmalarımızı tamamladık. Bu yıl sonuna kadar da kalan kısmında çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şu ana kadar bu sahalarda tohumların çimlenmesi ile elde ettiğimiz fidan sayısı yaklaşık 500 milyon. Diktiğimiz fidanların sayısı ile yaklaşık 25 milyon. Geçen yıl yanan alanlarda şu ana kadar 525 milyon fidan tekrar hayata geçti, çimlenmeye başladı ve büyüyorlar. En yakın zamanda o bölgeler siyah görüntüsünden kurtularak, tekrar yeşil örtüsüne bürünecek. Türkiye bu konuda dünyaya örnek gösterilen ülkelerden biri" diye konuştu.

'BU YIL YANAN ORMANLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI'

Karacabey, 2021 yılıyla kıyaslandığında bu yıl daha az hasarlı bir yıl geçirildiğini, yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmaları için hazırlıkların başladığını söyledi. Karacabey, "Bu yıl yanan sahalarda da biz hemen yanan sahanın sınırlarının belirlenmesini yaptık, çıkarılması gereken ağaçları tespit ettik. Şu an sahada temizlik çalışması başladı. Bu sahaların da önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamını tekrar ormanlaştırmış olacağız" dedi.

Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede hem fiziki hem de teknolojik açıdan daha güçlü olduklarını ifade ederek, "Yangın gönüllüsü çalışmalarına hız verdik, 2021 yılının başlarında 23 bin olan gönüllü sayımızı 2022 yılı mayıs ayı itibarı ile hedeflediğimiz 105 bin rakamına ulaştırmıştık, şu anda 110 bin gönüllü vatandaşımız var. Geçen yıl 39 olan helikopter sayımızı bu yıl 55'e çıkardık. 3 olan uçak sayımızı da 20'ye çıkardık. Geçen yıl 4 İHA ile çalışırken bu yıl 8'e çıkardık" dedi.