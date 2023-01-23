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Giriş Tarihi: 23.1.2023

En büyük yeşil alan

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
En büyük yeşil alan
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare ile Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak olan Recep Tayip Erdoğan Millet Bahçesi'nin 1 milyon metrekaresinin yeşil alan olacağın söyledi. Kayseri Yüyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyacak millet bahçesi ile Kayseri'nin büyük bir yaşam merkezine kavuşacağını söyledi.



Başkan Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en yeşil millet bahçeleri arasında yer alması ve 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan olması için yapılan peyzaj çalışmalarında ağaç dikimine devam edildiğini belirterek; "Millet Bahçesi içerisinde dikilen ağaçların her birinin 10-15 yaşında. Dikelim, beklesin büyüsün mantığında değil, hemen hizmete alınsın, hemen yararlanılsın mantığında burada bir çalışma gözlemliyoruz. Sert zeminlerle ilgili çalışmalar tamamlanmış durumda. Biyolojik göletimizle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasında. Birinci etapla ilgili yüzde 94'lerde tamamlama aşamasına gelindi. İkinci etap yapılan ihale sonrası yüzde 60'larda olan seyri söz konusu. İnşallah yüzde yüze ulaşma yönüyle Nisan, Mayıs ayında parkımızın bitmiş olmasını umuyor ve vatandaşlarımızın da hizmetine açacağımıza inanıyorum" dedi.

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