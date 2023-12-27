En Çok Aldatan Burç Hangisi? Araştırmalara Göre Zodyak Kuşağındaki Güvenilmez ve En Çok Aldatan Burçlar Sıralaması

Birinin burcu size onlar hakkında çok şey anlatabilir ve her burcun kendine özgü eğilimleri vardır. Astroloji, hangi burcun daha güvenilmez ve aldatmaya meyilli eğilimleri olduğu hakkında ipuçları verebilse de bu konuda kesinlik sunamaz. Bu nedenle unutulmamalıdır ki, herkesin kendi özgür iradesi vardır ve burçlar kişinin güvenilmez olduğunu göstermez. Bu doğrultuda yapılan araştırmalara göre Zodyak kuşağındaki güvenilmez ve en çok aldatan burçlar sıralamasını sizler için derledik.

Zodyak Kuşağındaki Güvenilmez ve En Çok Aldatan Burçlar Sıralaması

Astroloji kişinin doğum anına göre hangi karakter özelliklerine sahip olabileceği hakkında bazı tahminler yürütür. Yapılan araştırmaların, hangi burçların aldatmaya daha yatkın olabileceğine dair çıkarımları olmuştur. İşte bir ilişkide aldatma olasılığı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanan burçlar:

1. Koç (20 Mart- 19 Nisan)

Koç, her zaman tutku ve enerjiyle dolup taşan, çoğu zaman dürtüsel kararlar alan bir ateş burcudur. Azimli, tutkulu ve korkusuz Koç burçları, ilişkilerde bile sürekli heyecan ve şevk ister. Monotonluk, Koç'un tahammül edemeyeceği bir şeydir. Böyle durumlarda, sabırsızlık, inatçılık ve başkalarının duygularını umursamama su yüzüne çıkabilir.

2. İkizler (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bu meraklı hava burcu, sosyal ve kaygısız doğasıyla tanınır. İkizler burcunun doğal bir merakı vardır ve değişimi benimseme konusunda başarılıdır; bu bazen etrafındakiler için zorlayıcı olabilir. İkizler burçları, son derece kolay uyum sağlar, akıllı ve kıvrak zekalıdır. Bir ilişkide tam anlamıyla mevcut olabilmek için çok fazla zihinsel uyarıma ihtiyaç duyar. Bir kez sıkıldıklarında, kendi enerjilerine uygun birini bulmaktan çekinmezler. İkiz burcu enerji ve gizemle doludur. Bu ikili doğa zaman zaman onların herhangi bir suçluluk duymadan birden fazla aşk ilgisi barındırmasıyla sonuçlanır. Kusursuz iletişim becerileri, başkalarının ilgisini çekmelerine yardımcı olur.

3. Terazi (23 Eylül- 22 Ekim)

Son derece sosyal ve çekici bir burç olan Terazi, romantizmin ve flörtün cazibesine kapılır. Genellikle bağımsızlık arzuları ile düzenli birliktelik ihtiyaçları arasında kalırlar, bu da onları bir ilişkinin zorlu dönemlerinde aldatmaya daha yatkın hale getirebilir. Zodyakın en çapkın burcu olan Terazi, mevcut ilişkilerinde takdir edilmediğini hissederse başka biriyle flört edebilir, hatta peşinden gidebilir. Genellikle oldukça zararsızlardır ve bu sadece kendi egolarını güçlendirmenin bir yolu olsa da bu, fiziksel aldatmadan çok daha zararlı olabilecek duygusal sadakatsizliğe yol açabilir.

4. Balık (19 Şubat- 20 Mart)

Bu değişken su burcu, duygusal yönlerin her zaman en iyisini aldığı için sınırları belirlemekte zorlanır. Balıklar spontane, tutkulu, sevgi dolu ve bir ilişkide olmasını istediğiniz her şeye sahip olacaklardır, ancak partnerleri tarafından takdir edilmediklerini veya görmezden gelindiklerini hissettiklerinde başka bir yere sığınabilirler. Balık burçları, aldatmayı içerse bile idealist aşk ilişkileri arayışında tüm olasılıkları keşfetmek isteyebilirler.

5. Yay (22 Kasım- 21 Aralık)

Bu özgür ruhlu maceracılar değişime ve keşfetmeye can atarlar, dolayısıyla bir ilişki çok rutin ya da durgun gelmeye başlarsa ondan uzaklaşma eğilimi gösterebilirler. Flört etmekten ve yeni bağlantılar kurmaktan hoşlanırlar, bu durum da başlarını belaya sokabilir. Kararlarında sorumsuz olabilirler, bu da onları partnerlerine zarar verebilecek dürtüsel hareketler yapmaya yatkın hale getirebilir.

6. Aslan (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aslan burçları ilgi odağı olmayı sever. Dikkatinizi kendilerine çekmek için her şeyi yapan, kendine güvenen, inatçı, dramayı seven insanlardır. Bir Aslan burcu onu hafife aldığınızı hissediyorsa, size zarar verebilecek bir şey yapmaktan korkmayacaktır.