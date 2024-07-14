En çok şehit veren meslek grubuyuz

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İzmir İl Başkanı Ömer Bayram, çalışmaları ve geleceğe dönük planlarıyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Başkan Bayram, "2 Haziran'da yapılan seçimlerde yönetime geldik. Kamu yararına çalışan bir derneğiz. Ben 1989 mezunu emekli havacı ulaştırma astsubayım. Yönetimde farklı kuvvetlerden emekli arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. 876 aktif üyemiz var. Pasif üyelerle birlikte bin 276 toplam üyemiz bulunuyor. Üyelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışmayı hedefliyoruz. Üyelerimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü arttırmak istiyoruz. Zaten bu hedefler doğrultusunda mücadele etmek için yönetime talip olduk" dedi.



ASTSUBAY TAZMİNATIMI İSTİYORUZ



Daha önceki yönetimin 15 yıl boyunca görevde kaldığını anlatan Başkan Ömer Bayram, "15 yıl sonra farklı bir yönetim olarak başa geldik. En önemli önceliğimiz Türkiye geneli emekli astsubayların yaşandığı bir sıkıntıyı çözmek için mücadele edeceğiz. Emekli astsubayların tazminat hakkı için elimizden geleni yapacağız. Astsubaylar olarak 30 yılımızı veriyoruz. Ailelerimizle birlikte fedakarlık yapmış, çalışmış insanlarız. Emekli astsubayların daha rahat bir emeklilik dönemi geçirebilmeleri için bu tazminatın verilmesi gerekiyor. Tazminat da bizim özlük hakkımız. Ekstradan bir para istemiyoruz. Özlük hakkımızı istiyoruz" dedi.



ÜLKEMİZ İÇİN EN ÇOK BİZ ŞEHİT VERDİK



Başkan Bayram, "Astsubaylar olarak ülkemiz için en fazla biz şehit verdik. En fazla şehit veren meslek grubuyuz. Bu bizim için bir gurur vesikası. Dört tarafı ateşle çevrili bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu coğrafya içerisinde dik durmalıyız. Göğsümüzü siper etmeliyiz. Bu toprakları bize atalarımız bıraktı. Biz de çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. Eskiden beri biz bu Anadolu'da yaşıyoruz. Yerli ve yabancı işbirlikçi düşmanlarımıza ve emperyalistlere karşı ülkemizi savunmaya devam edeceğiz" dedi.



HUKUK SON SINIFTA OKUYORUM, KİTAP YAZMAK İSTİYORUM



Başkan Bayram, "Birlik ve beraberliği artıracak etkinlikler yapıyoruz. Farklı kurumsal firmalarla anlaşmalar yapıyoruz. Ayrıca kültürel ve sanatsal gezilerimiz var. Söyleyişler yapıyoruz. Bilgilendirici toplantılar yapıyoruz. Dayanışmamızı artıracak hem de derneğimize de gelir getirecek yemekler düzenliyoruz. Yemek organizasyonlarında birbirimize olan hasretimizi gideriyoruz. Hukuksal destek isteyenleri anlaşmalı hukuk bürolarımıza yönlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfta okuyorum. Ayrıca kitap yazmak istiyorum" dedi.