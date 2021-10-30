En çok su içmeyi özlemişim

Derince
'de, 17 yıldır böbrek hastası olan ve 12 yıldır diyalize bağlı olarak yaşayan Fatih Yılmaz, durumu kötüleşince böbrek nakli olmak için uygun donör aramaya başladı. Tahlillerde ablası Nevin Kılınç'ın böbreğinin kardeşi Fatih Yılmaz'a uygun olduğu belirlendi. Kocaeli
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 hafta önce yapılan operasyonla Nevin Kılınç'ın böbreği, Fatih Yılmaz'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Fatih Yılmaz, geçen hafta taburcu oldu.
Diyaliz sürecinde zor bir yaşam sürdüğünü belirten Fatih Yılmaz, "17 yıldır böbrek hastasıydım, 12 yıldır da diyalize bağlı olarak yaşadım. Süreç çok zordu. Yoğun bakımda yatıyor gibi bir şeydi. Sürekli hastanelere bağlıydım. Hayatım ev ve hastane arasında geçiyordu başka bir şeyim yoktu. Hayatımın her anını etkiliyordu, evde iş bile yapamıyordum. Sosyal faaliyetiniz yoktu, doğru dürüst hiçbir şey yapamıyordum. Şu anda nakille birlikte tekrar hayata döndük. 12 sene çok uzun bir süreydi, 7-8 seneden sonra iyice zarar vermeye başladı, diyalizler eksik gelmeye başladı. Her geçen gün bu hastalık beni daha da zorluyordu, tansiyon ve baş dönmeleri yapıyordu. Ablam da durumun daha da kötüleştiğini görünce bu kararı aldı. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi. Diyaliz tedavisi aldığı dönemde yaşadıkları zorluklardan da bahseden Fatih Yılmaz, mutluluğunu şöyle dile getirdi:
"Şu anda tekrar dünyaya gelmiş, yeni doğmuş gibiyim. Çok güzel bir duygu, diyaliz gerçekten çok zahmetli ve çok ağır. Hiçbir faaliyetim yok, ayakta durmaya halim yoktu. Her şey yasaktı. Sadece hayatta kalmak için doktorun önerdiği gıdalardan alabiliyorsunuz ölmemek için. Bütün diyaliz hastaları gibi en çok su içmeyi özlemiştim, bol bol yürüyüş yapmayı özledim. Şu içmeye başladığım ilk an suyun değerini anlıyorsunuz."