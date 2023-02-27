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Giriş Tarihi: 28.2.2023

En değerli bohca

Elleriyle ördükleri kışlık kıyafetleri bir bohçaya koyan Fadime nine ve Ali dede, biner lira yardımı da deprem bölgesine gönderdi. Yaşlı çiftin duyarlılığı göz yaşarttı

AA
En değerli bohca
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Günay çiftinin desteği yürekleri ısıttı. Yeniceabat Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Ali Günay ile 92 yaşındaki eşi Fadime Günay, Türkiye'yi yasa boğan büyük afetin ardından deprem bölgesine yardım yapma arzularını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iletti. Başkan Dündar yaşlı çifti AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte makamında ağırladı. Günay çifti hazırladıkları biner lira para ile içinde kendi elleriyle ördükleri kışlık kıyafetlerin olduğu bohçayı Başkan Dündar'a teslim etti. Deprem haberini duyunca çok üzüldüklerini belirten Ali dede ve Fadime nine, "Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın. Biz de oradaki insanlara elimizden geldiğince yardım etmek istedik. Mustafa başkanımız da sağ olsun bize yardımcı oldu. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi. Dündar da Günay çiftinden aldığı yardımları AFAD yetkililerine teslim etti.

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