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Giriş Tarihi: 18.3.2023

En değerli miras

Hasanoğlu Ahmet Böcek, Türkiye’nin kurtuluşu için savaştı. İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Torunu Halil İbrahim Zengin, dede yadigârını müzeye bağışladı

Kurtuluş Savaşı'nda 61. Tümen Topçu Alay Taburu Milli Ordu'da görev yapan Ahmet Böcek'e üstün başarıları sonucunda verilen İstiklal Madalyası, torunu Halil İbrahim Zengin tarafından Bilecik Müzesi'ne bağışlandı. Bilecik merkeze bağlı Deresakarı köyünde ikamet eden Halil İbrahim Zengin, "Bu İstiklal Madalyası ve vesikası, Hasanoğlu Ahmet Böcek öz dedemdir. Ölümünden sonra 45 senedir bende bulunan bu vesika ve madalyayı Bilecik Müzesi'ne hibe ediyorum. Dedem, Kurtuluş Savaşı'nda Balıkesir, Soma, Ayvalık gibi yerlerde Yunana karşı savaşmıştır. 7 sene savaştığını söylemişti bana ve aklımda kaldığı kadarıyla. Bu madalya ve vesika dedemizin bize bıraktığı en değerli manevi miras ve onurdur. Biz torunları olarak bunu Bilecik Müzesi'ne hibe ediyoruz" dedi. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan de yazılı açıklama yaptı: "İnşallah özenle bu eserimizi koruyacak ve müzemizin en özel köşesinde sergileyeceğiz" diye konuştu. İHA

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